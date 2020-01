Toyota hat in Europa eine neue Marke für Mobilitätsdienstleistungen gegründet. Unter der Marke Kinto sollen Services wie Leasing oder Carsharing zusammengefasst werden. Der japanische Autokonzern Toyota hat angekündigt, sein Angebot an Mobilitätsdienstleistungen ausbauen zu wollen - zusätzlich zum traditionellen Verkauf von Privat- und Flottenfahrzeugen. Dabei setzt der Hersteller auf Leasing und Carsharing sowie Auto-Abos und automatisiertes Fahren, wie es in einer Mitteilung heißt. Bestehende und neue Services fasst Toyota künftig unter der Marke Kinto ...

