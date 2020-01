AXA Investment Managers (AXA IM) hat Andreas Hecker mit Wirkung zum 02.01.2020 zum Head of Wholesale für Deutschland und Österreich ernannt. Er folgt in dieser Position auf Uwe Diehl, der das Unternehmen im August 2019 verlassen hat. Andreas Hecker berichtet an André Thali, Head Client Group für Deutschland, ...

