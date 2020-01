Varta war die Stuka-Aktie der letzten Wochen. Wie sollte man sich als Anleger verhalten? Sollte man den Griff ins fallende Messer wagen oder eher abwarten? Hans A. Bernecker bringt den "Tennisballeffekt" ins Spiel. Das Video gewährt Einblicke in das (deutlich längere) Gesamtgespräch mit Hans A. Bernecker im Rahmen des Bernecker TV. Sendung "Die Woche" in ihrer Ausgabe vom 15.01.2020. Mit dabei auch schon eine Vorausschau auf Herrn Berneckers Vortrag auf dem Börsentag in Dresden am 18.01.2020.





