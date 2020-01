Mit einer neuen Komplettlösung für die Elektromobilität geht die Stadtwerke-Kooperation KIK-S auf der E-world 2020 an den Start. Sie reicht von der Ladesäule über das Roaming bis hin zur integrierten Abrechnung. Umgesetzt wurde die Lösung in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ladegerätspezialisten Juice Technology und der Wilken Software Group, die die Abrechnung der Fahrstromverträge mithilfe der Microsoft Business Central-basierten Branchenlösung NTS.Suite sicherstellt. Auf diese Weise stellt KIK-S interessierten Stadtwerken und Kommunen künftig schlüsselfertige Ladeinfrastrukturen zur Verfügung - inklusive der Ladesäulen und der Integration in die bestehende Abrechnungswelt. Die Gesamtlösung ist zudem vollständig förderungsfähig. Daneben öffnet sich KIK-S zur E-world 2020 für neue Partner: Interessierte Versorgungsunternehmen können sich ab sofort aktiv in die Stadtwerke-Kooperation einbringen, sei es als assoziierter Produktpartner, über eine vollwertige assoziierte Partnerschaft mit Beteiligung bis hin zum Gesellschafter mit Stimmrecht. Über diese Partnerschaft lassen sich auch die Kosten für die Beteiligung am Clearingverfahren für das E-Mobility-Roaming reduzieren. Die Juice Technology AG wurde 2014 als Start-up in Cham (Zug, Schweiz) gegründet. Mit der mobilen Ladestation Juice Booster 1 wurde das Unternehmen bereits im ersten Geschäftsjahr zum weltweiten Marktführer bei mobilen 22-kW-Ladestationen und hält diese Position seitdem. Daneben bietet Juice auch Wechsel- und Gleichstrom-Ladesäulen, die modular auf bis zu 300 kW DC-Ladeleistung aufrüstbar sind, Wallboxen und intelligente Lade- und Lastmanagementsysteme. Mit zwei großen Auslieferungslagern in Deutschland (für die ganze EU) und der Schweiz (Rest der Welt) sind kurze Lieferzeiten und die problemlose Abwicklung sichergestellt. Im Rahmen des SmartCity-Labs bietet KIK-S Stadtwerken die Möglichkeit, die Potenziale der künftigen digitalen Infrastrukturen ausloten zu können. Daneben weist die Stadtwerke-Kooperation ein Portfolio auf, das vom strukturierten Abarbeiten technischer und rechtlicher Fragestellungen bis zur Übernahme des kompletten IT-Betriebs für die Branchenlösung NTS.suite reicht. Kontaktdaten: KIK-S GmbH - Daniel Paulmaier Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke Monreposstr. 55 - 71634 Ludwigsburg Tel: 07141 / 5057-890 info@kik-s.de - www.kik-s.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Die Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke - Die Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke - kurz KIK-S - wurde im April 2012 von den vier Stadtwerken Bietigheim-Bissingen, Lindau, Schifferstadt und Waiblingen gegründet. Erklärtes Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, über eine Kooperation die Qualität und Verlässlichkeit in der EDV und im Service zu steigern, gleichzeitig durch das gemeinsame Vorgehen aber auch Kosten einzusparen. Seit der Gründung hat die KIK-S zahlreiche Projekte im Kooperationsverbund umgesetzt, wie etwa die Konsolidierung aller vier Rechenzentren der beteiligten Stadtwerke in ein zentrales Rechenzentrum. Im Herbst 2018 übernahm die Wilken Software Group den 25-Prozent-Anteil der Stadtwerken Bietigheim-Bissingen. Dies ist eine Presseinformation der KIK-S GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

