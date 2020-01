Unterföhring (ots) --Die Original Sky Konferenz mit unter anderem FC Augsburg gegenBorussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen amSamstag ab 14.00 Uhr live, Sky Experte Didi Hamann im Studio -Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sichab 17.30 Uhr live vom "tipico Topspiel der Woche" zwischen RB Leipzigund Union Berlin / auch im Scoutingfeed und in Ultra HD -Hertha BSC gegen den FC Bayern am Sonntag ab 14.30 Uhr mit SkyExperte Ewald Lienen im Studio -"Sky90" am Sonntagabend um 19.55 Uhr mit Fortuna-TrainerFriedhelm Funkel, André Breitenreiter und Ewald Lienen, "Wontorra OnTour" mit Yussuf Poulsen am Montagabend um 19.00 Uhr -Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein Endlich ist es wieder so weit: nach vier Wochen kehrt die Bundesliga am Wochenende aus der Winterpause zurück. Die Hinrunde hat Lust auf mehr gemacht. Mit 3,22 Toren pro Spiel ist die Bundesliga die mit Abstand torreichste der europäischen Top-Ligen, letztmals mehr Tore fielen im deutschen Oberhaus vor über drei Jahrzehnten. Stellvertretend dafür steht Herbstmeister RB Leipzig: 48 Tore nach der Hinrunde bedeuten zu diesem Zeitpunkt den höchsten Wert eines Bundesliga-Teams seit Werder Bremen in der Saison 1985/86. Zudem sind die Sachsen der erste Herbstmeister seit zehn Jahren, der nicht Bayern München oder Borussia Dortmund heißt. Die Rückrunde verspricht dennoch Hochspannung im Rennen um die Meisterschaft: mit Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem FC Schalke befinden sich mindestens vier Verfolger in Reichweite zur Tabellenspitze.Wie der Titel-Krimi weitergeht, können Sky Kunden ab diesem Wochenende wieder regelmäßig live erleben. Sky zeigt am Samstag und Sonntag acht Begegnungen des 18. Bundesliga-Spieltags exklusiv und berichtet insgesamt 14 Stunden live.Moderatorin Esther Sedlazek und Sky Experte Didi Hamann melden sich am Samstag ab 14.00 Uhr. Sie stimmen die Zuschauer im "tipico Countdown" auf die Partien des Nachmittags ein und analysieren die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore". Unter anderem tritt um 15.30 Uhr der BVB in Augsburg an. Außerdem kommt es zum Auftakt zu einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller, wenn der 16. Fortuna Düsseldorf den SV Werder Bremen empfängt, der derzeit den vorletzten Platz belegt.Diese und alle weiteren Begegnungen zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom "tipico Topspiel der Woche" in Leipzig. Der Herbstmeister empfängt im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres Aufsteiger Union Berlin, der als bester Aufsteiger auf Platz elf überwinterte.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD sowie für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.Am Sonntag begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz ab 14.30 Uhr Sky Experte Ewald Lienen. In der frühen Begegnung wartet ein ausverkauftes Berliner Olympiastadion. Die Mannschaft von Hertha BSC, die unter Jürgen Klinsmann zuletzt acht Punkte aus vier Spielen holte, empfängt dort den FC Bayern München, der sich mit drei Siegen in Serie in die Winterpause verabschiedete und den achten Meistertitel in Folge noch fest im Blick hat. Im Anschluss trifft der SC Paderborn auf Bayer Leverkusen."Sky90" am Sonntagabend mit Friedhelm Funkel und André Breitenreiter, "Wontorra On Tour" am Montag bei Yussuf PoulsenDirekt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr um 19.55 Uhr mit der ersten Ausgabe von "Sky90" im neuen Jahr. Zu Gast ist Friedhelm Funkel, der kurz vor Weihnachten seinen Vertrag als Trainer von Fortuna Düsseldorf um ein weiteres Jahr verlängerte. Am Tag nach dem Kellerduell gegen Werder Bremen nimmt er an der Fußballdebatte teil. Komplettiert wird die Runde von André Breitenreiter, Sky Experte Ewald Lienen und Christian Kitsch, Sportchef der Bild Düsseldorf.Am Montag ist Jörg Wontorra dann wieder unterwegs. Zum Jahresauftakt ist "Wontorra On Tour" zu Gast beim Herbstmeister Yussuf Poulsen. Ausgestrahlt wird die Sendung am Montagabend um 19.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und im Free-TV auf Sky Sport News HD, zudem im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Darüber hinaus steht die Sendung im Anschluss auch auf Abruf zur Verfügung."Bundesliga kompakt" mit Schalke gegen Gladbach am FreitagBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.Mit Sky Q die Bundesliga auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erlebenSky Q Kunden haben die Möglichkeit, eine Partie pro Spieltag - in der Regel das "tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend - in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Immer ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags stehen ihnen Highlight-Videos aller Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Sky auch live überträgt, direkt über den Receiver auf Abruf zur Verfügung.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind.Live im Stadion dabei sein mit Extra, dem neuen Treueprogramm von SkySky Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Topspiele der Bundesliga-Spiele exklusiv live im Stadion zu erleben. Denn mit dem neuen Treueprogramm Extra schickt Sky seine Kunden jede Woche zu exklusiven Erlebnissen und den größten Live-Sport-Events wie z.B. zum DFB-Pokal, zur Premier League und der UEFA Champions League - und natürlich in die Stadien der Bundesliga. Bei Extra dabei zu sein kostet Sky Kunden nichts zusätzlich. Je länger ein Kunde dabei ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn.Ausführliche Informationen zu Extra sind unter sky.de/extra verfügbar.Der 18. Bundesliga-Spieltag 2019/20 bei Sky:Freitag:22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Didi Hamann15.15 Uhr: FC Augsburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: 1. FC Köln - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5 HD15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Didi Hamann17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" RB Leipzig - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSonntag:14.30 Uhr: Hertha BSC - FC Bayern München und SC Paderborn - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HDModeration: Jessica Libbertz, Sky Experte: Ewald Lienen19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDModerator: Patrick Wasserziehr21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDMontag:19.00: "Wontorra On Tour" auf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4493988