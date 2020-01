Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Kirchberg in Tirol (pts019/16.01.2020/13:35) - MFT Bodyteamwork hat im November 2019 die neuen Produkte im Digitalen Segment (Balance Sensor Sit Ball und Balance Sensor Cushion) gelauncht und damit in der Kategorie Home (Fitness) Equipment den 1. Preis beim ISPO Award gewonnen. "Wir sind sehr stolz auf diesen Preis. Es zeigt uns, dass der Weg ins digitale Zeitalter der richtige war", sagt Ewald Aigner, Entwickler und Hersteller der MFT-Koordinations-Trainingsgeräte. MFT hat rechtzeitig erkannt, dass es im Koordinationstraining nicht nur ums "Stehen" geht, sondern dass auch im "Sitzen" ein Riesenpotential gegeben ist. Fast jeder verbringt heute viele Stunden sitzend vor einem Computer, Tablet oder Smartphone. Verspannungen und Rückenschmerzen sind oft die Folge. "Grund genug für eine neue Entwicklung, die auch im Sitzen ein gesundes Training ermöglichen soll", sagt Aigner. Die Sensoren kommunizieren per App mit Smartphone, Tablet oder PC und geben Feedback zum Trainingserfolg. Das Training kann somit in Qualität und Effizienz wesentlich gesteigert und kontrolliert durchgefuhrt werden. MFT Balance Sensor SIT BALL und CUSHION Der Balance Sensor von MFT Bodyteamwork besticht durch seine einfache Handhabung. In einem elastischen Band verbirgt sich ein Sensor - das Band wird an einem Sitzball (Größe 55 bis 75 cm) oder einem Sitzkissen (33 bis 36 cm) fixiert. Der Sensor wird via Bluetooth mit der MFT Bodyteamwork-App auf dem Smartphone gekoppelt. Die App gibt dann Übungen für Rücken- und Wirbelsäulentraining vor, der Sensor kontrolliert in Echtzeit die korrekte Ausführung. ISPO Award Jury kürt die Sportartikel-Highlights 2020 Eine hochkarätig besetzte Expertenjury wählte aus mehr als 430 Einreichungen die Highlights. Die Sieger konnten hinsichtlich Innovation, Funktion und Design überzeugen und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ergänzend wurde auch das Thema Nachhaltigkeit betrachtet. Mit den neuen Sensor-Produkten wurde MFT Bodyteamwork als Sieger in der Kategorie Home (Fitness) Equipment ausgezeichnet. Der ISPO Award gilt in der Branche als Gütesiegel und Orientierungshilfe für Händler und Konsumenten sowie die Medien im vielschichtigen Sportartikelmarkt. Die prämierten Produkte sind ganzjährig auf http://ispo.com zu sehen. Über MFT Bodyteamwork Die Firma MFT Bodyteamwork GmbH wurde im Jahr 2000 gegrundet. Unter der Marke MFT entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen innovative Trainingsgerate zur Optimierung von Koordination, Balance und Stabilität fur die Bereiche Home Fitness, Fitness/Sport und Health/Reha. Mit der Marke MFT hat sich das osterreichische Unternehmen zum Weltmarktfuhrer fur innovative Trainingsgerate im Bereich Korperstabilitatstraining entwickelt. Allein im DACH-Raum wurden bisher weit uber 400.000 Stuck der hochwertigen Balance Boards verkauft. Entwicklung und Produktion finden zu 100 Prozent in Osterreich statt. Der Firmenstandort liegt in Kirchberg in Tirol. MFT Bodyteamwork GmbH ein reines Familienbusiness. MFT Bodyteamwork auf der ISPO München von 26. bis 29. Jänner 2020: Stand A6, 10E Infos unter: http://www.mft-bodyteamwork.com Pressekontakt: Claudia Aigner MFT Bodyteamwork Tel.: +43-5357-50246 E-Mail: office@mft-bodyteamwork.com (Ende) Aussender: MFT Bodyteamwork GmbH Ansprechpartner: Claudia Aigner Tel.: +43 5357 50246 E-Mail: office@mft-bodyteamwork.com Website: www.mft-bodyteamwork.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200116019

