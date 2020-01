FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Herbert Diess hat vor Führungskräften einen schnelleren Umbau des Autokonzerns in Richtung Digitalisierung gefordert. Um den Unternehmenswert zu steigern, benötige VW "einen Radikalumbau", sagte Diess vor Managern in Berlin. Die Zukunft von Volkswagen liege im digitalen Tech-Konzern. "Und wir werden ein zusätzliches Aufholprogramm brauchen, um alles Potenzial im Konzern dafür zu mobilisieren", kündigte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns laut Redetext an.

Besonders wichtig sei ein grundlegendes Umdenken, um die Margenziele zu erreichen und dauerhaft zu steigern. "Weg von der Volumenorientierung, hin zur Ergebnisqualität", betonte Diess. VW werde noch stärker als bisher auf Umsatz, Rendite und Cash als Kernberichtsgrößen abstellen.

Entscheidend sei nun, die Elektrostrategie wie geplant umzusetzen, ohne Profitabilität zu verlieren. Die Margen müssten dieses Jahr mindestens stabil gehalten werden. Dafür müssten auch Synergien im Konzernverbund deutlich konsequenter genutzt werden, forderte Diess. Bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Investitionen sei eine Quote von 6 Prozent zum Umsatz "die maximale Obergrenze".

Die bisher erzielten Fortschritte zeigten sich zwar im Aktienkurs, so der Manager. Allerdings sei die Kursentwicklung von Tesla zuletzt "weitaus dynamischer als die Kurssteigerung von VW". In der Marktkapitalisierung sei Tesla mittlerweile fast gleichauf. Trotz der bereits erzielten Fortschritte in Richtung Digitalisierung werde VW wie ein Automobilunternehmen bewertet, bemängelte Diess. Tesla dagegen wie ein Tech-Unternehmen.

January 16, 2020

