AD-HOC-MITTEILUNGDIC Asset AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2020(Frankfurt, 16.01.2020)Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARFrankfurt am Main, 16. Januar 2020.Nach vorläufigen und noch ungeprüften Geschäftszahlen 2019 gibt die DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) bekannt, dass mit Funds from Operations * (FFO) in Höhe von rund 95 Mio. Euro, Bruttomieteinnahmen von rund 102 Mio. Euro sowie mit einem segmentübergreifenden Transaktionsvolumen von 2,2 Mrd. Euro, davon 1,9 Mrd. Euro Ankäufe, alle prognostizierten Jahresziele erreicht oder übertroffen wurden. Die Jahresplanung 2020 der DIC Asset AG, die der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats verabschiedet hat, sieht zudem ein deutliches Ergebniswachstum für das Geschäftsjahr 2020 voraus. Für die Kennzahl FFO geht der Vorstand von einer Steigerung auf 104 Mio. bis 106 Mio. Euro aus. Wesentlicher Treiber hierfür ist ein geplantes Ankaufsvolumen in Höhe von rund 1,6 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro, davon rund 500 Mio. bis 600 Mio. Euro für den Eigenbestand (Commercial Portfolio) und rund 1,1 Mrd. bis 1,3 Mrd. Euro im Drittgeschäft (Institutional Business). Daraus rechnet die Gesellschaft mit steigenden Bruttomieteinnahmen sowie steigenden Erträgen aus dem Immobilienmanagement gegenüber dem Vorjahr. Ferner plant die Gesellschaft mit gezielten Verkäufen über alle Segmente in einem Volumen von rund 400 Mio. Euro. Davon entfallen rund 100 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Darüber hinaus erfolgt erstmalig die ganzjährige Konsolidierung der im Juni 2019 erworbenen GEG German Estate Group AG im Geschäftsjahr 2020.Die DIC Asset AG veröffentlicht den vollständigen Geschäftsbericht 2019 inklusive eines umfangreichen Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr 2020 am 5. Februar 2020.*Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor Abschreibungen, Steuern, Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten.IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de