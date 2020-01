Wien (www.fondscheck.de) - Kunden der Consorsbank haben im vergangenen Jahr unter dem Strich 1,5 Milliarden Euro in börsengehandelte Indexfonds investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Damit hätten sich die Nettomittelzuflüsse in ETFs im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, teile die Tochter der französischen Großbank BNP Paribas mit. Sowohl Sparpläne als auch Einmalanlagen hätten sich immer größerer Beliebtheit erfreut, melde das Institut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...