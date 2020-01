Pressemitteiliung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG verkauft ehemaliges C&A-Gebäude in Duisburg

- Objekt in Duisburger Fußgängerzone mit rd. 10.000 m² Gesamtfläche verkauft- Insgesamt 7 Objekte mit einem Rohgewinn von über 12 Mio. Euro in 2019 veräußert- Deutlicher Ausbau des Immobilienbestands weiterhin im Fokus

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat das Anfang 2018 erworbene ehemalige C&A-Gebäude in Duisburg, fünftgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen mit rd. 500 Tsd. Einwohnern, im Rahmen ihrer dynamischen Wachstumsstrategie an einen renommierten ...

