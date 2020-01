Europas Unternehmen schütten 2020 laut einer aktuellen Studie mehr Dividende aus als je zuvor. Warum das für Anleger spannend ist und welche Aktien aus der ersten Reihe in Europa und Deutschland vorn liegen.

Die Konjunkturlage hat sich verfinstert, Strafzölle der USA erschweren den Außenhandel und geopolitische Risiken wie im Mittleren Osten oder durch den Handelsstreit erschweren - trotz sich abzeichnender Entspannung - den Welthandel. International tätige Unternehmen tun sich in diesem Umfeld schwer, Kursgewinne für Aktionäre sind alles andere als sicher.

Auch deshalb rücken Dividenden bei Anlegern wieder in den Fokus. Allianz Global Investors (AGI), einer der größten Vermögensverwalter der Welt, rechnet in einer aktuellen Studie mit einem Ausschüttungsrekord europäischer Unternehmen. Das erwartete Gesamtvolumen der Dividendenzahlungen für 2020: 359 Milliarden Euro. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 wäre das nochmal ein Plus von 3,6 Prozent beziehungsweise zwölf Milliarden Euro.

Jörg de Vries-Hippen, oberste Anlagestratege für europäische Aktien bei AGI, sieht darin ein starkes Signal für die wirtschaftliche Konstitution Europas. "Die erwartete Ausschüttungssumme in Höhe von 359 Milliarden Euro übertrifft den Bundeshaushalt im vergangenen Jahr", beschreibt er die Größenordnung. Sein Kollege Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets und einer der Studienautoren, hält den absehbaren Dividendenregen für eine gute Nachricht für Anleger. "Alternativ zu fehlenden Zinsen können Dividenden ein Anleger-Depot dreifach stabilisieren: als regelmäßige Einkommensquelle, als Indikator für ein robustes Geschäftsmodell und zur Diversifikation des Depots", sagt er.

Dividenden gewinnen vor allem vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen an Bedeutung. Schon vor Abzug der Inflation weisen 60 Prozent der Staatsleihen der Eurozone eine negative Rendite aus, in Deutschland sind es sogar 90 Prozent. Zwar sind die Dividenden der Unternehmen kein gleichwertiger Ersatz für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...