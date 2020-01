Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - MP Brand konzentriert sich auf Bereitstellung technologisch avancierter Produkte der Weltklasse für Wettkampfsportler; Partnerschaft unterstützt Mitglieder und Elite Team des portugiesischen Schwimmverbandes in Training und LeistungMP Brand hat gestern eine fantastische Partnerschaft mit dem portugiesischen Schwimmverband (Federação Portuguesa de Natação - F.P.N.) als exklusive Marke für Schwimmausrüstung der Mitglieder des Verbandes und von dessen Elite Team bekannt gegeben. Diese einzigartige Partnerschaft wird heute im Schwimmbadkomplex "Piscinas do Jamor" begangen.Als olympische Disziplin steht Schwimmen für Werte, die MP Brand wichtig sind: Der Geist des Wettkampfs und Sieges aus einer Mischung von Innovation und Hingabe. MP Brand engagiert sich dafür, Schwimmern aller Klassen eine Plattform für Feedback und Einfluss bei Design und Entwicklung seiner Produkte zu geben. Der portugiesische Schwimmverband wird eine wichtige Stimme bei der weiteren Innovation von MP Brand und dem Angebot der besten Produkte ihrer Klasse haben.Sportler, Trainer und Funktionäre des portugiesischen Schwimmverbandes werden die Produkte von MP Brand bei Training und Wettkämpfen der Elite und Mitglieder exklusiv tragen. Beide Partner freuen sich auf die Zusammenarbeit in der Vorbereitung des Elite Teams und von Verbandsmitgliedern auf dem Wege zu internationalen und nationalen Wettkämpfen ab Beginn des Jahres 2020."MP Brand fühlt sich geehrt, offizieller Sponsor des portugiesischen Schwimmverbandes zu werden", sagte Todd Mitchell, Vizepräsident für Schwimmen bei Aqua Lung. "Wir haben größten Respekt für die Arbeit, welche der portugiesische Verband mit den örtlichen und nationalen Schwimmern leistet. Diese Partnerschaft ist für uns eine fantastische Gelegenheit, die Ziele der Sportler mit unseren Produkten der Weltklasse zu unterstützen und gemeinsam mit den Athleten an weiterer Innovation und Verbesserung unseres Produktangebotes zu arbeiten."Antonio José da Silva, Präsident des portugiesischen Schwimmverbandes, sagt dazu: "Die Partnerschaft mit FPN und MP Brand ist die umfangreichste Zusammenarbeit im portugiesischen Schwimmen und wird Sportlern der diversen Disziplinen (paralympisches Schwimmen, Wasserball, Synchronschwimmen, Freiwasserschwimmen, Tauchen, Masters und Schwimmen) die Nutzung von Ausrüstung hoher Qualität ermöglichen. Zudem wird eine spezielle Produktreihe Portugal a Nadar/MP entwickelt, eines der anspruchsvollsten Projekte des portugiesischen Schwimmverbandes."Im Rahmen der Partnerschaft wird es zudem einen speziellen Shop von MP Brand vor Ort geben und dazu eine Online-Boutique, in der alle Schwimmer die gesamte Palette der Produkte von MP Brand kaufen können, darunter den Matrix Tech Suit. Der Matrix Tech Suit ist ein revolutionärer, neuer technischer Schwimmanzug, der von einem Weltklasse-Team internationaler Wissenschaftler, Techniker und Sportler entwickelt und von der FINA für Wettkämpfe zugelassen wurde.Informationen zu MP BrandMP Brand wurde im Frühjahr 2015 gegründet und wird von Aqua Sphere designt. Es handelt sich um eine gemeinsame Vision zur Entwicklung innovativer Produkte, die inklusiv sind und einer breiteren Palette von Schwimmern aller Typen und Altersklassen zur Verfügung stehen. MP Brand vereint die weltweite Fachkenntnis in Produktdesign und Vertrieb von Aqua Sphere mit der Erfahrung von Michael Phelps und Coach Bob Bowman im Leistungsschwimmen auf höchster Ebene und stellt so technische Schwimmprodukte her, die gesetzlich geschützte Technologie und leistungssteigernde Designs nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.michaelphelps.com.Informationen zum portugiesischen Schwimmverband:Der portugiesische Schwimmverband Federação Portuguesa de Natação (F.P.N.) ist der nationale Sportverband, welcher die Werte und Ziele des landesweiten Schwimmens in allen seinen Varianten vertritt und zudem die Entwicklung von, Werbung für und internationale Repräsentation des Schwimmens in Portugal.Der F.P.N. ist für die Praxis des Schwimmens gemäß Definition des Konzeptes der Fédération Internationale de Natation (F. I. N. A.) zuständig.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077437/MP_Brand.jpgKontakt:Federação Portuguesa de NataçãoBarbara Oliveira +351 214 158 194barbara.oliveira@fpnatacao.ptMP Michael Phelps Spanien/Portugal ODER Véronique Martinez +34 661 870202 vmartinez@aqualung.comOriginal-Content von: MP Brand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072546/100840111