Der norwegische Lachsproduzent MOWI ASA (NO0003054108) hat heute erste Rohdaten seiner Quartalszahlen für das 4. Quartal 2019 veröffentlicht.Mowi konzentriert sich auf die Züchtung, Verarbeitung und Vermarktung von Lachs und Forellen. Der norwegische Konzern ist der weltgrößte Produzent von atlantischem Lachs und in 25 Ländern präsent.96,4 % des Umsatzes werden mit dem Fischverkauf erzielt. 3,1 % werden mit der Zucht und der Zubereitung von Lachs, Forelle, Kabeljau, und Stör erwirtschaftet. Die Produktionsstandorte befinden sich in Norwegen, Schottland, Kanada, Chile, Irland und den Färöer-Inseln. Außerdem ist Mowi in der Produktion von Fischfutter aktiv (0,5 % des Umsatzes).

