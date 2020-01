Wien (www.fondscheck.de) - Der weltgrößte Asset Manager BlackRock verzeichnete 2019 einmal mehr ein Rekordjahr, so die Experten von "FONDS professionell".Der von Larry Fink gesteuerte Konzern habe in der abgelaufenen Geschäftsperiode exakt 429 Milliarden US-Dollar an frischem Geld eingesammelt - mehr als jemals zuvor in der Firmengeschichte. Das verwaltete Vermögen sei gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf beeeindruckende 7,4 Billionen Dollar geklettert. ...

