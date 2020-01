Das Carsharing-Unternehmen Share Now hat den Elektro-Anteil seiner Fahrzeuge auf 25 Prozent gesteigert. Allein in Paris wurde die Anzahl der Elektroautos im vergangenen Jahr von 400 auf 800 verdoppelt. In München ist die BMW-i3-Flotte von 85 auf 200 Fahrzeuge angewachsen. Share Now ist einer von mehreren Mobilitätsdiensten, die BMW und Daimler Anfang des vergangenen Jahres zusammengelegt haben. Vor ...

