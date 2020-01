Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta023/16.01.2020/16:00) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (16. Januar 2020) - StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB): Nach der ungebetenen und nicht genehmigen Einflussnahme (Aktienkaufangebot) eines Drittunternehmens wurde zum 14. Januar 2020 die Notierung ausgesetzt. Dies fand im Interesse der StrateVic Finance Group AB, zum Schutz der Aktionäre sowie der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Börsenhandels statt.



Diese Aussetzung, die die Interessen des Unternehmens vor aggressiven externen Einflüssen schützt, findet die volle Unterstützung des Verwaltungsrates, der die unternehmerischen Entwicklungsmöglichkeiten nutzen und gleichzeitig die Aktionäre gegen jede Gefahr verteidigen wird. Der Verwaltungsrat ist zuversichtlich, dass der Handel in naher Zukunft wieder aufgenommen wird.



Die StrateVic Finance Group AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking, den Handel sowie die Zahlungsabwicklung mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: StrateVic Finance Group AB, Bert Scheen, bert.scheen@stratevic.com



(Ende)



Aussender: Stratevic Finance Group AB Adresse: Riddargatan 23, 114 57 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: +46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stratevic.com Website: stratevic.com



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579186800970



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020 10:00 ET (15:00 GMT)





