Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Varta wieder. Der Batteriehersteller baut seine Produktion schneller als ursprünglich gedacht aus. Grund ist die ungebrochen steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen. Bei den Verkäufen steht Ballard Power auf dem vierten Platz. Die Wasserstoff-Rallye ist in vollem Gange. Davon wird Ballard Power auch weiterhin profitieren.