Während der deutsche Sozialstaat zum Luxusmodell ausgebaut wurde, kümmerte sich keiner um den Investitionsstaat. Dabei ist nichts asozialer, als die Modernisierung eines Wirtschaftsstandortes zu vernachlässigen.

Selbst 13,5 Milliarden Euro machen ihn nicht glücklich. Überall ließe sich ein Finanzminister für diesen Überschuss feiern, nicht so in Deutschland. Das hat nur wenig damit zu tun, dass Olaf Scholz danebenlag, als er Anfang 2019 die Nation vor dem "Ende der fetten Jahre" warnte. Nein, es geht um etwas anderes, etwas viel Grundsätzlicheres: Was anderswo als Zeichen für einen erfolgreichen, sparsamen und effizienten Staat gilt, ist hier eine Bankrotterklärung.

Denn die öffentliche Hand made in Germany schwimmt nicht im Geld, weil sie gut haushaltet. Abgesehen von tiefen Zinsen und einer zu großen Brexitrücklage bleiben schlicht aus Unvermögen ...

