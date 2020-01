Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach vorläufigen und noch ungeprüften Geschäftszahlen 2019 gibt die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) bekannt, dass mit Funds from Operations * (FFO) in Höhe von rund 95 Mio. Euro, Bruttomieteinnahmen von rund 102 Mio. Euro sowie mit einem segmentübergreifenden Transaktionsvolumen von 2,2 Mrd. Euro, davon 1,9 Mrd. Euro Ankäufe, alle prognostizierten Jahresziele erreicht oder übertroffen wurden, so die DIC Asset AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

