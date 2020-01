Wien (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat dem Lateinamerika-Fonds des südafrikanischen Asset Managers Investec die Bestnote A gegeben, so die Experten von "FONDS professionell".Wer die Analysten noch überzeugt habe - und wer nicht.Die Fondsgesellschaft Investec aus Südafrika sei in Europa vor allem für ihre globalen Aktien- und Asienfonds sowie Mischfonds bekannt. Nun habe die Fondsratingagentur Scope ein Produkt aus dem Haus besonders geehrt. Die Berliner hätten den Investec GSF Latin America Smaller Companies (ISIN LU0767456840/ WKN A1J0B4) auf die Bestnote A hochgestuft. "Der Fonds überzeugt vor allem durch seine exzellente Performance", heiße es in der Begründung. Über die vergangenen fünf Jahre habe er mit 8,7 Prozent im Jahr sowohl den Durchschnitt der Peergroup Aktien Lateinamerika (5,3 Prozent p.a.) als auch den Vergleichsindex MSCI EM Latin America (6,2 Prozent p.a.) deutlich übertroffen. ...

