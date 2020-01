In Japan ist seit dem Platzen der vielleicht größten Aktienblase des 20. Jahrhunderts in 1989 nicht viel passiert. Das Land leidet außerdem unter der demographischen Entwicklung, die das Land immer älter werden lässt und seine Konzerne bringen auch nicht mehr so viele globale Erfolge hervor. Trotzdem könnte Japan als Investment interessant sein, denn der Aktienmarkt ist relativ günstig geworden und es gibt auch erste Lohnsteigerungen und China könnte von einem Problem zu einer Chance werden. Das zweitgrößte Industrieland ist außerdem ein sicherer Hafen, weswegen sich der Aktienmarkt auch zum Diversifizieren eignet. Olympia 2020 in Tokio könnte daher für mehr Aufmerksamkeit […] ...

