Die Agrar-Importe in die EU sollen grüner werden. Künftig solle es keine Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten mehr geben, die mit Mitteln behandelt wurden, die in der Union verboten sind. Das kündigte EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski am Donnerstag im Rahmen der beginnenden Agrarmesse Grüne Woche in Berlin an. Der Plan soll im Mai stehen."Wir brauchen Kontrollen bei der Einfuhr ...

