MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset nach vorläufigen Eckdaten für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Ziel des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für den Betriebsgewinn (FFO) im laufenden Jahr liege über seiner Annahme, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Zahlen für 2019 seien stark./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 16:26 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



DE000A1X3XX4

