Dietzenbach (ots) - Retro-Fashion-Sneakers von Skechers für Rebekka Ruétz und Kilian Kerner auf dem LaufstegSkechers erobert auf gleich zwei Fashion-Shows im Berliner Kraftwerk den Laufsteg. Vorgestellt werden Skechers-Schuhe der verschiedenen stylishen Kollektionen der weltweit renommierten Marke. Im Rahmen der Shows für Herbst/Winter 2020 von Rebekka Ruétz und Killian Kerner präsentierte Skechers Sport seine klassischen Retro-Modelle Skechers Roadies, Skechers D'Lites, Skechers Energy und Skechers Stamina.Rebekka Ruétz hat in Zusammenarbeit mit Skechers exklusive, maßgeschneiderte Skechers Roadies-Styles in Farben und Materialien kreiert, die perfekt auf ihre Kollektion abgestimmt sind. Die Obermaterialien bestehen aus Samt, Cord und unechtem Leder in Schlangenoptik. Die Farbpalette reicht von Perlmutt über Neonblau bis hin zu Schwarz. Die personalisierten klassischen Styles mit Vintage- Skechers-Profil sorgten für einen Wow-Effekt auf dem Laufsteg. Es war bereits das dritte Mal, dass Rebekka Ruétz Skechers-Schuhe in ihre Fashion -Show integrierte.Kilian Kerner präsentierte in seiner Fashion-Show die neuesten Skechers D'Lites, Skechers Energy und Skechers Stamina. In diesem Jahr hat sich Skechers erstmals mit dem Designer Kilian Kerner zusammengetan, einem Urgestein der Berliner Modeszene. Das Thema seiner Fashion-Show war ein "Spaziergang durch den Märchenwald" mit der legendären Bibi Blocksberg als eine der Hauptfiguren. Präsentiert wurden Skechers-Styles in Metallic mit Kunstfellelementen und D'Lites Stiefel sowie schwarze und weiße Sneaker für Damen und Herren."Es ist toll, mit so vielen unserer großartigen Sneaker-Styles wieder in Berlin zu sein", erklärt Marvin Bernstein, Managing Partner von Skechers S.à.r.l. "Unser Team hat die Zusammenarbeit mit Rebekka sehr gut gefallen. So sind die einzigartigen, unvergleichlichen Modelle unserer traditionellen Skechers-Roadies-Styles entstanden, die in ihrer Show zu sehen waren. Killian hat unsere Skechers D'Lites, Skechers Energy und Skechers Stamina perfekt in Szene gesetzt. Verbraucher wünschen sich nach wie vor einen trendigen Style als auch unseren unverkennbaren Tragekomfort. Die Designer und Influencer haben dabei immer auch die modische Wirkung unserer Modelle im Blick." Kilian Kerner und Rebekka Ruétz präsentierten am 28. November 2019 in Berlin im Vorfeld der Show einen Sneak Peak ihrer Kollektionen im Rahmen der Veranstaltung "InStyle meets Skechers". 40 Influencer und Prominente waren zu einem exklusiven Dinner eingeladen, um die Skechers-Styles für die MBFW und ein Outfit jedes Designers zu bestaunen.Rebekka Ruétz ist bekannt für ihre extremen und ungewöhnlichen Kreationen und für ihre geschickte Kombination außergewöhnlicher Materialien. In ihrer Kollektion schafft sie Mode für moderne Amazonen. 2009 gründete sie ihr eigenes Modelabel. 2013 gewann sie den STEFFL Best Newcomer Award. Seit Juli 2011 zeigt Ruétz zweimal jährlich ihre Kollektionen auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.Die erste Fashion-Show von Kilian Kerner fand im Sommer 2008 statt. Nach 16 Shows in Folge gönnte er sich eine Auszeit von der Berliner Fashion Week. Im Januar 2019 kehrte er unter dem Label KXXK, mit Designs für Damen und Herren, zur MBFW zurück. Seine Kollektion wird kurz nach seiner Show online verfügbar sein (www.kilian-kerner.de (http://www.kilian-kerner.de)).Allein in den letzten drei Jahren sind Models in Skechers-Schuhen über die Catwalks in New York, London, Mailand, Berlin, Schanghai, Moskau und Budapest gelaufen.Link zu den Bildern der Shows: https://we.tl/t-xRuLlvnhci