Zuletzt in unserem Artikel vom 03.01.2020 haben wir auf die ausgedehnte Bodenbildung bei Zucker hingewiesen.Entscheiden für eine Bestätigung dieser Bodenbildung ist dabei die Überwindung der großen Nackenlinie bei 13,44 Dollar. Diese wurde nun am 10.01.2020 mit hohen Umsätzen überwunden. Der zugehörige Wochenschluss lag mit 13,782 Dollar allerdings noch knapp unter der Signifikanzschwelle von 3 %. Allerdings stieg der Zuckerpreis danach mit hohen Umsätzen weiter, was ein Überschreiten der Signifikanzschwelle auf Wochenschluss-Basis in dieser Woche sehr wahrscheinlich macht.In unserem letzten Beitrag avisierten wir für den Fall eines Überwindens der Marke von 13,44 Dollar einen schnellen Anstieg bis in die Widerstandszone von 15,20 Dollar. Aktuell steht der Zuckerpreis mit 14,10 Dollar auf halbem Wege zu diesem kurzfristigen Kursziel.

