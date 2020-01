Den 15 november 2019 observationsnoterades aktierna i Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa" eller "Bolaget") med hänvisning till ett offentligt uppköpserbjudande från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB till aktieägarna i Bolaget. Den 10 januari 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ett pressmeddelande med information om att bolaget kontrollerade ca 91,2 procent av aktierna i Hemfosa, och att bolaget avsåg att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Hemfosa samt verka för en avnotering av dessa från Nasdaq Stockholm. Idag, den 16 januari 2020, offentliggjorde Hemfosa ett pressmeddelande med information om att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, och att Bolaget beslutat att ansöka om avnotering av aktierna från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB har också mottagit en sådan ansökan. Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan en emittents finansiella instrument observationsnoteras om emittenten ansökt om avnotering. Med ovanstående bakgrund har Nasdaq Stockholm AB beslutat att uppdatera observationsnoteringen för stamaktierna (HEMF, ISIN-kod SE0007126115, orderboks-ID 100152) och preferensaktierna (HEMF PREF, ISIN-kod SE0007126123, orderboks-ID 104593) i Hemfosa Fastigheter AB. On November 15, 2019, the shares in Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa" or the "Company") were given observation status with reference to a takeover bid from Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB to the shareholders of the Company. On January 10, 2020, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB published a press release with information that it controlled approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa, and that it intended to initiate a compulsory redemption of the remaining shares in the Company and to promote a delisting of the shares from Nasdaq Stockholm. Today, January 16, 2020, Hemfosa published a press release with information that Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has initiated a compulsory redemption of the remaining shares in the Company, and that the Company has decided to apply for delisting of the shares from Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB has also received such an application. The rules of Nasdaq Stockholm state that an issuer's financial instruments may be given observation status if the issuer has applied for delisting. With reference to the above, Nasdaq Stockholm AB has decided to update the observation status for the ordinary shares (HEMF, ISIN code SE0007126115, order book ID 100152) and the preference shares (HEMF PREF, ISIN code SE0007126123, order book ID 104593) in Hemfosa Fastigheter AB. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Elias Skog eller Karin Ydén, 08-405 60 00. For further information about this exchange notice please contact Elias Skog or Karin Ydén, telephone + 46 8 405 60 00.