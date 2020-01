Johannesburg, 16. Januar 2020: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-diversifying-globally-in-metals-and-jurisdictions/) weist darauf hin, dass der Konsultationsprozess mit den relevanten Stakeholdern im Sinne von Section 189A (S189) des Labour Relations Act, 66 von 1995 (LRA), in Bezug auf die geplante Umstrukturierung des Marikana-Betriebs und der damit verbundenen Dienstleistungen (vormals Lonmin), wie bereits am 25. September 2019 bekannt gegeben, abgeschlossen wurde.Das Ergebnis des S189-Prozesses nach Konsultationen mit den Stakeholdern lautet wie folgt:- Schacht 1B und ein spezifisches Sweeping- und Vamping-Projekt (Verfahren zur Gewinnung des restlichen hochgradigen Erzes in einem Bergwerk) werden bis Ende Dezember 2020 fortgesetzt einschließlich eines begrenzten Abbaus, Sweeping und Sanierung, was zum Erhalt von 329 Arbeitsplätzen führt, sofern die Projekte im Dreimonatsdurchschnitt weiterhin rentabel sind.- Der Verlust von Arbeitsplätzen wurde reduziert, indem ungefähr 166 Gelegenheiten für betroffene Mitarbeiter ermittelt wurden, in andere Betriebe versetzt zu werden.- Ungefähr 1.612 Mitarbeitern wurden freiwillige Abfindungspakete (Voluntary Separation Packages, VSPs) gewährt, 53 Mitarbeiter gingen in den normalen Ruhestand, und 259 Mitarbeiter sind aus persönlichen Gründen ausgeschieden.- Ungefähr 1.142 Mitarbeiter wurden letztendlich entlassen und die Zahl der Auftragnehmer wurde um ca. 1.709 reduziert.Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir sind mit dem Ergebnis der Konsultationen mit den Stakeholdern zufrieden, die trotz der notwendigen Schließung einiger Schächte, die sich am Ende ihrer Betriebszeit befanden, zum Erhalt einer Reihe von Arbeitsplätzen geführt haben. Dies wird zu einem nachhaltigeren Geschäft führen, das die Beschäftigung der Mehrheit der Marikana-Belegschaft für einen viel längeren Zeitraum sichert."Unter https://soundcloud.com/user-155552468/marikana-restructuring-16jan2019 finden Sie einen Medien-Soundclip des Sprechers James Wellsted.EndeKontakte:Email: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedHead of Investor RelationsTel.: +27 (0) 83 453 4014Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDie Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. 