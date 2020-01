Bereits in unserer letzten ausführlichen Analyse zu INFICON (CH0011029946) am 17.10. nach Vorlage bescheiden ausgefallener Zahlen zum 3. Quartal 2019 vertraten wir - dabei noch sehr zurückhaltend formuliert - die Auffassung, dass die Realisierung eines beharrlich beibehaltenen Umsatzziels von 400 Mio. USD sowie einer operativen Geschäftsmarge von 19 % "unwahrscheinlich sei". Da eine solche Ergebniserzielung im 4. Quartal das beste Geschäftsquartal in der gesamten Unternehmensgeschichte von Inficon dargestellt hätte (und dies auch noch in einem Umfeld anhaltender Konjunktureintrübungen in den meisten IT- Ausrüstungssparten sowie gerade auch in Asien / China) sahen wir schon damals das erhöhte Risiko einer erneuten Rücknahme dieser Prognosen zum 4. Quartal.

