The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2020



ISIN Name



CA38154B1094 GOLDSTRIKE RESOURCES LTD

FR0012452746 SAFE ORTHOPAEDICS EO-0,01

US04269E1073 ARQULE INC. DL-,01

US78470V1089 SRC ENERGY INC. DL-,001

US97382A3095 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001

US98585K2015 YIELD 10 BIOSCIENCE

