Daimler Trucks will sein sogenanntes Abfallsammelfahrzeug Econic elektrifizieren. Der vollelektrische Mercedes-Benz E-Econic soll ab 2022 in Serienproduktion gehen. Aus Econic wird E-Econic: Daimler Trucks will 2022 die Serienproduktion eines batterieelektrischen Niederflur-Lkw starten. Der Mercedes-Benz E-Econic soll vor allem im innerstädtischen Verkehr bei der Müllsammlung eingesetzt werden, wie der deutsche Autobauer mitteilt. Der E-Econic basiert Daimler zufolge auf dem ebenfalls elektrischen Lkw E-Actros. Das Fahrzeug für den schweren Verteilerverkehr...

