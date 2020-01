WASHINGTON (dpa-AFX) - Der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, hat zum Auftakt des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf ein Umdenken der Republikaner geäußert. Als der Oberste US-Richter John Roberts am Donnerstag die Kammer betreten habe, habe er Senatoren beider Parteien schlucken sehen, sagte der demokratische Minderheitsführer im Senat. "Das Gewicht der Geschichte lastet auf den Schultern und bringt manchmal Ergebnisse hervor, von denen Du nicht weißt, dass sie eintreten würden", sagte Schumer weiter. In den kommenden Tagen stehe jeder Demokrat und jeder Republikaner im Senat vor der Wahl, den Prozess gegen Trump mit der Suche nach der Wahrheit zu beginnen - oder im Dienste des Wunsches des Präsidenten nach Vertuschung.



Trump muss sich als dritter Präsident in der Geschichte der USA einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Ihm werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vorgeworfen. Bislang stehen die Republikaner geschlossen hinter Trump.



Zwischen den Republikanern und den Demokraten gibt es seit Wochen Streit darüber, ob im Senat weitere Zeugen gehört werden sollen. Die Demokraten pochen darauf. Schumer sagte, er erwarte, dass bei der zweiten Sitzung des Senats am Dienstag darüber abgestimmt werde./lkl/DP/he