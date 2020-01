New York (ots/PRNewswire) - Equiteq, das führende M&A-Beratungsunternehmen für Unternehmen der wissensbasierten Wirtschaft, gibt bekannt, dass es Choice Financial Solutions ("Choice FS"), ein führendes US-amerikanisches und europäisches Fintech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Automatisierung von Verbrauchereinlagen, beim Verkauf an Raisin, ein paneuropäisches Vermögensverwaltungs-Fintech-Unternehmen, beraten hat.Choice FS hat 2011 eine Softwarelösung entwickelt, die es Banken und Kreditgenossenschaften ermöglicht, Kunden individualisierbare Produkte anzubieten: Sparer können individuelle Einlagenkonten erstellen, dynamisch und automatisch auf der Grundlage ihrer persönlichen Bedürfnisse.Die Übernahme wird die erste echte Innovation auf dem US-Einlagenmarkt seit Generationen für Banken im ganzen Land zugänglich machen. Raisin wird die Original-Software von Choice FS an amerikanische Banken lizenzieren, wodurch die Banken in die Lage versetzt werden, individualisierbare flexible Einlagen zu erstellen und diese Produkte direkt ihren eigenen Kunden anzubieten.Raisin hat mehr als 18 Mrd. EUR für mehr als 225.000 Kunden in 31 europäischen Ländern eingespeist und seit der Gründung im Jahr 2013 88 Partnerbanken mit der Privatkundenfinanzierung versorgt. Raisin wurde bei den renommierten FinTech50 Awards zu den Top 5 der europäischen Fintechs ernannt und wird von renommierten europäischen und amerikanischen Investoren wie Goldman Sachs, PayPal Ventures, Thrive Capital, Index Ventures, Orange Digital Ventures und Ribbit Capital unterstützt.Paul Knodel, Raisin U.S. CEO, kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit Choice FS ermöglicht es Raisin, Banken und Kunden schon vor dem Start unserer US-Plattform innovative Dienstleistungen anzubieten. Als ein führender Innovator im Bereich der Einlagen sieht Raisin Choice FS als perfekte Ergänzung zu unserer Mission auf dem US-Einlagenmarkt. Das begeisterte Marktfeedback, das wir bereits erhalten haben, bestätigt, wie reif der Spar- und Einlagenmarkt für genau diese Art der Personalisierung ist".Daniel Smith, CEO von Choice FS, kommentierte: "Der Eintritt in die Raisin-Familie eröffnet uns großes Wachstumspotenzial. Unsere Technologie wird mit dem Sektor verbunden, der sie am meisten benötigt."Bezüglich der Rolle von Equiteq bei der Transaktion fügte Herr Smith hinzu: "Das Equiteq-Team hat ein klares Verständnis unserer Branche gezeigt und den Wertbeitrag, den wir für Finanzinstitute leisten, geschätzt. Diese Fähigkeiten waren grundlegend, um Choice FS im Markt richtig zu positionieren. Ihre Beratung bei dem M&A-Prozess war der Schlüssel, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen und schließlich eine Einigung mit dem perfekten Partner zu erzielen."Daniel Siller, Geschäftsführer der Equiteq, kommentierte dies: "Die Übernahme von Choice FS bietet Raisin ein fantastisches Produkt, um in den US-Markt einzutreten. Es ist ein Gewinn für die Einleger, die Zugang zu einfacheren und lukrativeren Einlageoptionen haben werden. Die Banken werden durch die Senkung ihrer Finanzierungskosten und die Verlängerung der Einlagenlaufzeit profitieren. Raisin gewinnt durch diese Übernahme ein fantastisches Team, das erfolgreich in den USA starten wird. Wir wünschen dem Choice FS-Team und der gesamten Raisin-Familie viel Erfolg".Informationen zu Equiteq (www.equiteq.com)Equiteq ist der M&A-Spezialist für die Wissenswirtschaft und berät Inhaber wissensintensiver Unternehmen weltweit von Büros in London, Paris, New York, Boston, Singapur und Sydney aus. Equiteq hilft Eigentümern, ihre Value- und Exit-Zielvorgaben am besten zu erreichen, indem sie das Wachstum des Eigenkapitals beschleunigen und diesen Wert schließlich in einem Trade- oder Private Equity-Verkauf realisieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1064192/Equiteq_Logo.jpgPressekontakt:Brandon Arthur720-300-8020brandon.arthur@equiteq.comOriginal-Content von: Equiteq, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140431/4494421