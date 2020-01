Bis Anfang 2018 hielt sich das Wertpapier des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) in einem intakten Aufwärtstrend auf und erreichte ein Verlaufshoch bei 93,82 Euro. Von da an bröckelten die Kurse jedoch langsam weg, gegen Ende 2018 kam es zu einem regelrechten Kurssturz auf 55,44 Euro. Seitdem verweilt das Papier von FMC in einer volatilen Seitwärtsbewegung mit gewissen Stabilisierungstendenzen. Der jüngste Vorstoß zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 66,90 Euro hatte aber eine klare Signalwirkung entfaltet, die allerdings erst nach der anschließenden Konsolidierung und dem in dieser Woche vollzogenen Ausbruch aus der Flaggenformation weiter umgesetzt wird. Es zeichnen sich zweifelsfrei ein Wochenschlusskurs oberhalb der wichtigen Triggermarke von 66,90 Euro und damit ein einhergehendes Kaufsignal ab.

Sprungbrett EMA 50

Der eindeutige Vorstoß von Käufern könnte in der FMC-Aktie durch den Anstieg über den 50-Wochen-Durchschnitt ...

