Am Donnerstag hat die türkische Notenbank den Leitzins wie erwartet gesenkt, um ganze 0,75 Prozentpunkte ging es auf jetzt 11,25 Prozent runter. Eine rückläufige Inflation und eine Erholung der Lira waren die Hintergründe, aber auch Staatspräsident Erdogan drängte die Zentralbank vermutlich in diese Richtung. Obwohl das Staatsoberhaupt mit Ökonomen verschiedener Meinung ist, stützt diese Entscheidung die türkische Lira im Vergleich zum Euro - zumindest kurzfristig. Ein Blick auf den Kursverlauf seit August letzten Jahres offenbart nämlich weiterhin einen intakten Aufwärtstrend im Währungspaar, der bei 6,6981 TRY seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Aktuell läuft von der oberen Trendkanalbegrenzung eine entgegengesetzte Kursbewegung, diese trifft aber schon sehr bald auf wichtige Unterstützungen, wodurch der Euro wieder an Wert zulegen könnte. Von einer nachhaltigen Stabilisierung scheint dieses Währungspaar noch weit entfernt zu sein, angesichts des eindeutigen Kursverlaufs.

Ökonomen warnen

Nach technischen Maßstäben war die kurzfristige Erholungsbewegung der letzten Tage nur als Zwischenschritt in dem bestehenden, aber untergeordneten ...

