Akasol weist zwar ein dynamisches Wachstum auf, hat im vergangenen Jahr aber tiefrote Zahlen geschrieben. Nun aber könnte das Schlimmste überstanden sein. Der Batteriesystemehersteller expandiert in ein aussichtsreiches Teilgeschäftsfeld, nämlich in den Bereich Brennstoffzellenantrieb. Der Bahntechnikkonzern Alstom hat Batteriesysteme für über 40 Züge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb bestellt. Die Auslieferung der Batteriesysteme soll im zweiten Halbjahr 2020 beginnen und voraussichtlich bis 2021 andauern. Das Auftragsvolumen soll im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Das hört sich vielversprechend an... Wer mutig ist greift zu!



Mehr zu AKASOL lesen Sie im aktuellen Aktionärsbrief Nr. 3 vom 16.1.2020.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

AKASOL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de