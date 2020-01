Am Morgen veröffentlichte China besser als erwartete Konjunkturindikatoren. Der Goldpreis steckte diese "Negativnachricht" gut weg und tendierte dennoch in höhere Regionen.So fiel zum Beispiel das BIP-Wachstum der chinesischen Wirtschaft im vierten Quartal mit 6,0 Prozent p.a. einen Tick besser als erwartet aus. Bei der Industrieproduktion bzw. den Einzelhandelsumsätzen waren im Dezember Zuwächse in Höhe von 6,9 bzw. 8,0 Prozent p.a. gemeldet worden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten ...

