Berlin (ots) - Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) will die Öko-Landwirtschaft in der Region stärken.In den kommenden fünf Jahren wolle man erreichen, "dass der Öko-Anteil von 12,9 Prozent unserer Landwirtschaftsfläche auf 20 Prozent ausgeweitet wird", sagte der Grünen-Politiker am Freitag im Inforadio vom rbb.Voraussichtlich bis 2050 wolle man es schaffen, komplett auf Bio umzustellen. Das gehe nur mit den Bauern. Voraussetzung sei auch, dass "die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen vorhanden sind. Auch da haben wir aktuell noch Probleme."Vogel äußerte sich anlässlich der Grünen Woche in Berlin, die am Donnerstagabend eröffnet worden ist. Sie steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Umweltschutz.