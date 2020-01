Delivery Hero sammelt mit der Ausgabe von Wandelanleihen sowie einer Kapitalerhöhung frische Milliarden am Kapitalmarkt ein. Mit den erlösten rund 2,1 Mrd. Euro soll der südkoreanische Rivale Woowa Brothers übernommen werden. Das Unternehmen macht damit wahr, was es im Dezember bereits angekündigt hatte - den Ausbau in Asien. Delivery Hero sicherte sich 87 % an Woowa. Das gekaufte Unternehmen wurde dabei insgesamt mit 4 Mrd. $ bewertet.



