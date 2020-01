Die Börsen sind über die letzten Jahre schon stark gestiegen und laufen so langsam in den überbewerteten Bereich. Was kann man also in dieser Situation tun? Peter Lynch empfiehlt, stets antizyklisch zu handeln. Wenn die Börse stark gestiegen ist, ist es Zeit, auf defensive Werte umzusteigen, und wenn sie gefallen ist, konjunkturabhängige Werte zu kaufen. Im Grunde sollte der Anleger aber nie auf Indizes, sondern nur auf seine eigenen Aktien schauen. Sind sie fundamental weiterhin gut aufgestellt ...

