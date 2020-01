NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument KC4 FI0009013403 KONE CORP.(NEW) B O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument KC4 FI0009013403 KONE CORP.(NEW) B O.N. EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument HMI FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FRA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument HMI FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FRA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument MZP GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument MZP GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument AOMD FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FRA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument AOMD FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FRA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument 1N8 NL0012969182 ADYEN N.V. EO-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 1N8 NL0012969182 ADYEN N.V. EO-,01 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument GTQ1 ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG ESP0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument GTQ1 ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG ESP0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument DQW1 AT0000A18XM4 AMS AG EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument DQW1 AT0000A18XM4 AMS AG EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument BIRG IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument BIRG IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument PES GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument PES GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument SCT GB0007908733 SSE PLC EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument SCT GB0007908733 SSE PLC EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument RPL FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument RPL FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument NEF FI0009013296 NESTE OYJ EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument NEF FI0009013296 NESTE OYJ EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument DP4B DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument DP4B DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SKA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument EJT1 GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument EJT1 GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument PER FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FRA0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument PER FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FRA0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 17.01.2020;Das Instrument NVJP BE0974320526 UMICORE S.A. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument NVJP BE0974320526 UMICORE S.A. EQUITY has its first trading date on 17.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y