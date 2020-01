Der Halbleiterkonzern Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, NASDAQ: TXN) wird eine Quartalsdividende von 90 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 10. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020). Im Oktober erhöhte Texas Instruments seine Quartalsdividende um 16,9 Prozent. Das Unternehmen aus Dallas zahlt auf das ...

