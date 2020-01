Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Donnerstag hat am deutschen Aktienmarkt ein ähnliches Bild geboten wie der Mittwoch. Der DAX startete ordentlich in den Handel, gab dann aber ab und schloss mit einem leichten Minus. In den USA herrscht dagegen weiter Rekordstimmung. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Tesla, Luckin Coffee, Apple, Bayer, Wirecard, RWE und NEL. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.