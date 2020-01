Der Streaming-Platzhirsch Netflix ist in einem äußerst wachstumsstarken Markt unterwegs. Die Antithese zum gescheiterten Videoverleih-Riesen Blockbuster konnte seinen Gewinn pro Aktie seit 2016 um rund 68% pro Jahr steigern. Weiters wird Netflix sein KGV 2019 von 96,37 auf 29,52 in 2022 senken können, wenn die erwarteten Wachstumszahlen von 41 % pro Jahr aufrechtzuerhalten sind. Diese Eckdaten rufen auch jede Menge Netflix-Jäger auf den Plan. In Summe sind es eine Reihe von US-Konzernen wie beispielsweise Disney oder Amazon, die dem Pionier Netflix Marktanteile abjagen werden. Noch gibt Netflix mit den Ausgaben für Content von 15 Milliarden US-Dollar im Jahr mehr als doppelt so viel aus, als Amazon und Apple mit jeweils 6 Milliarden US-Dollar. Disney - der Content-König im traditionellen Vertrieb - startet mit Ausgaben in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar in den Markt. Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für Wettbewerber aufzuholen.

Zum Chart

Die hohen KGVs verändern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...