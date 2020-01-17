CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8 (7) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 250 (220) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 54 (56) PENCE - 'SELL'GOLDMAN SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 140 (149) EURRBC SENKT JUST EAT AUF 'OUTPERFORM' (TOP PICK) - ZIEL 1030 (810) PENCE RBC HEBT ZIEL FÜR TAKEAWAY.COM AUF 100 (90) EUR - 'OUTPERFORM'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 25,0 (19,5) CHF - 'HOLD'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 50 (44) EUR - 'BUY'SOCGEN HEBT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (77) EURSOCGEN SENKT SIEMENS GAMESA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16 (14,50) EURUBS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 15,70 (14,80) CHF - 'BUY' UBS HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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