Starke Vorgaben aus den USA und Asien dürften den DAX zum Wochenabschluss noch einmal beflügeln und in die Nähe der 13.500er-Marke treiben. In der kommenden Woche geht es dann mit der Q4-Ergebnissaison an der Wall Street richtig los, wobei der Streamingriese Netflix am Dienstag nach Handelsende den Startschuss für den Tech-Sektor gibt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

