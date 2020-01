Die Aktie von Siemens (WKN: 723610) hat in diesen Tagen ein Problem: Der Münchener Mischkonzern ist in diesen Tagen schließlich in die Kritik von Umweltschützern und Aktivisten geraten, die insbesondere der Energy-Sparte vorwerfen, am Klimawandel beteiligt zu sein. Aufhänger für diese Thematik ist eine umstrittene Lieferung an eine geplante Kohlemine in Australien, wo künftig massenhaft Kohlendioxid produziert wird. Ein Treiber der globalen Erwärmung, der gegenwärtig wieder im Fokus der Öffentlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...