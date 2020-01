Der Börsen-Wecker vom 17.01.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. BörseDax will nochmal hoch In einer von Kurs-Stagnation geprägten Woche dürfte der Dax am Freitag nochmal einen Versuch nach oben starten weiterlesen PolitikFinanzierung der Grundrente Nach der Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Grundrente hat die Union den Koalitionspartner zur Klärung ...

