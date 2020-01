Hinter dem Konzern mit dem sperrigen Namen Associated British Foods (ABF) stecken viele auch in Deutschland bekannte Marken - und das nicht nur im Nahrungssegment. Die Billig-Modekette Primark z.?B. ist fester Bestandteil größerer Innenstädte, im Bereich Lebensmittel dürften besonders Ovomaltine und das Mazola-Öl hierzulande Namen sein.Am Zuckermarkt mischen die Briten ebenfalls fleißig mit. Die dortigen regulatorischen Veränderungen belasten sie aber ebenso wie die anderen Wettbewerber. Im Gj. 2019 (per 14.9.) ging der Zuckerumsatz um 9% zurück, der operative Gewinn brach sogar um 79% ein. Dank einer starken Entwicklung der anderen Segmente stieg der Konzernumsatz aber um 2% auf 15,8 Mrd. GBP, der operative Gewinn ...

