Axxion S.A. übernimmt Verwaltung des nova Steady HealthCare Fonds zum 01. Januar 2020

Zum 01.01.2020 ist das Verwaltungsmandat des Aktienfonds nova Steady HealthCare (nova SHC) auf die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. übertragen worden. "Mit Axxion haben wir einen Partner gefunden, der uns individuell betreut und unternehmerisch agiert. Das hat uns überzeugt", erklärt Dr. Andreas Bischof, Fondsinitiator und Gründer der nova funds GmbH. Axxion freut sich sehr über den Neuzugang, der die Produktbreite der Service-KVG weiter ausbaut.Der nova Steady HealthCare Fonds bietet Investoren seit 2015 einen profitablen Zugang zum Gesundheitssektor. Für die beiden Köpfe hinter dem Fonds, Dr. Andreas Bischof und Oliver Kämmerer, ist der Gesundheitssektor dauerhaft attraktiv: "Erkrankungen treten unabhängig davon auf, wie stark oder schwach die Wirtschaft wächst und werden unabhängig davon behandelt. Damit ist der Gesundheitssektor eher unabhängig von Konjunkturzyklen". Gleichzeitig wird der Sektor von den Megatrends unseres Zeitalters - z.B. durch das Wachstum und die Alterung der Bevölkerung als auch von der Verwestlichung des Lebensstils in Schwellenländern - sowohl weltweit als auch langfristig weiter vorangetrieben.Das Anlageuniversum des nova Steady HealthCare umfasst rund 1.700 eher untypische Gesundheitsaktien - untypisch, da Biotechnologie- oder klassische Pharmaunternehmen nicht dazu gehören, im Unterschied zu den meisten anderen Aktienfonds dieses Investmentsektors. Stattdessen setzt nova SHC auf weniger beachtete Subindustrien des weltweiten Gesundheitssektors, die besonders von nachhaltigen Entwicklungen innerhalb dieses Sektors profitieren. Dazu zählen beispielsweise Tierklinikketten oder Lebensmitteltester. Der Fonds setzt dabei auf bis zu 30 Titel, die strengen Selektionskriterien genügen müssen. Um die üblichen Risiken eines konzentrierten Portfolios zu reduzieren, werden dabei große, etablierte Unternehmen mit wachstumsstarken und schwankungsarmen Geschäftsmodellen bevorzugt - daher das "steady" im Fondsnamen.Für das entsprechende Know-How zur Beurteilung der komplexen und heterogenen Branche sorgen der Molekularbiologe Dr. Andreas Bischof, der zuvor bei der Allianz SE in München eines der weltweit größten Aktienportfolios im Gesundheitssektor managte, und sein Kollege, der Ökonom Oliver Kämmerer. Auch Kämmerer bringt über 20 Jahre Berufserfahrung im börsennotierten Gesundheitssektor mit. Ein Team von Experten aus Medizin und Naturwissenschaften unterstützt die beiden bei der fundamentalen Einschätzung der Entwicklungen in der Gesundheitsbranche.Der Erfolg spricht für sich. So hat die Anteilklasse I des Fonds alleine in den letzten drei Jahren (Stand 15.01.2020) einen Wertzuwachs von 58,10 % bei einer Volatilität von 12,79 % erzielt. Der Fonds übertrifft damit seinen Vergleichsindex um rund 20 %: Der MSCI World Health Care EUR konnte im gleichen Zeitraum einen Wertzuwachs von lediglich 37,24 % erzielen.Wichtiger Hinweis: Diese Information dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.Allgemeine Informationen zum nova Steady HealthCare FondsAnteilklasse P ISIN / WKN: DE000A1145J0 / A1145J Erstausgabepreis: 100 EUR am 01.04.2015 Mindestzeichnungsbetrag: keiner Ausgabeaufschlag: bis zu 5 % NAV am 15.01.2019: 142,15 EUR Anteilklasse I ISIN / WKN: DE000A1145H4 / A1145H Erstausgabepreis: 100 EUR am 20.04.2016 Mindestzeichnungsbetrag: 100.000 EUR Ausgabeaufschlag: keiner NAV am 15.01.2019: 158,58 EUR nova funds GmbH Die nova funds GmbH offeriert Privatanlegern und professionellen Investoren diverse Anlagestrategien im Gesundheitssektor. nova funds konzipiert diese Strategien individuell und in enger Abstimmung mit den jeweiligen Investoren und begleitet ihre Umsetzung kontinuierlich. Die Umsetzung dieser investorenspezifischen Anlagestrategien im Gesundheitssektor erfolgt in Form von Publikumsfonds, Spezialfonds, Managed Accounts oder Vermögensverwaltungsmandaten.nova funds GmbH Lucile-Grahn-Straße 47 D-81675 München Tel. +49 89 228435910 www.novafunds.bizAxxion - die etwas andere Fondsgesellschaft Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet über 9 Milliarden EUR in mehr als 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Kunde und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.Kontakt: Jennifer König Axxion S.A. Kontakt: Jennifer König Axxion S.A. Leitung Marketing Service 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Tel: +352 769494 603 E-Mail: marketing@axxion.lu www.axxion.lu

17.01.2020