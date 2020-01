Guten Morgen,die Tatsache, dass die Wall Street bereit ist, positive Überraschungen mit dicken Kursaufschlägen zu belohnen zeigt, dass die Rally intakt ist. Wäre es umgekehrt, würden die sehr guten Zahlen von MORGAN STANLEY gestern, gemäß dem Börsenspruch "Sell on good news", mit Gewinnmitnahmen quittiert. So aber zeigt sich: Die Erwartungen an die kommenden Monate sind optimistisch und auch einer MORGAN STANLEY wird zugetraut, das gute Ergebnis vom 4. Quartal 2019 zu halten bzw. möglicherweise noch zu toppen:MORGAN STANLEY gab bekannt, dass der Gewinn im vierten Quartal um satte 46% auf 2,24 Milliarden Dollar oder 1,30 Dollar pro Aktie gestiegen ist, erwartet worden waren lediglich 99 Cent. Der Umsatz stieg um 27% auf 10,86 Milliarden Dollar und übertraf gleichfalls die Schätzung von 9,72 Milliarden Dollar um mehr als 1 Milliarde. Die Aktien des Unternehmens stiegen im Mittagshandel zunächst um 8% und kletterten noch höher, nachdem die Bank neue, ehrgeizigere Finanzziele bekannt gegeben hatte. Damit nährt sich MS dem alten Rekord von 2018, siehe Chart. Gelingt der Ausbruch, entstünde gar ein neues Kaufsignal.

